Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что мир запомнит 2022 год как год храбрых украинцев и героев ВСУ.

Об этом он написал в новогоднем поздравлении, опубликованном в Telegram.

— 2022-й мир навсегда запомнит как год несокрушимых и храбрых украинцев. Год героев Вооруженных Сил Украины! И мы сделаем все, чтобы 2023-й запомнили как год Победы независимой, свободной, несокрушимой Украины, – подчеркнул глава правительства.

По его словам, на пороге нового года каждый с надеждами и большой надеждой заглядывает в это близкое будущее.

— С верой в победу света над тьмой! С верой, что скоро вся большая семья украинцев будет вместе, будет дома, будет в безопасности. Что наши дети будут смеяться полной грудью и не будут бояться громких звуков, а небо будет мирным, тихим, целым, – заметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр пожелал украинцам в новом году сил и сил делать хорошие дела во имя Украины.

— Верим в ВСУ!, – добавил он.

Напомним, украинская армия уже освободила более половины территорий, которые Россия смогла захватить после 24 февраля, и не остановятся, пока вся украинская земля не будет деоккупирована , сказал премьер-министр Денис Шмигаль.