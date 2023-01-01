Канцлер Федеративной республики Германия Олаф Шольц пообещал, что его страна продолжит поддерживать Украину в 2023 году.

Цитаты из новогоднего обращения Олафа Шольца приводит немецкое издание Tagesschau.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что ранее кризисные ситуации приводили к разделу представителей стран НАТО и ЕС, однако с Украиной ситуация иная, и все объединения в желании помогать жертве империалистических посягательств России.

— Никакие итоги года не обходятся без кадров 24 февраля, когда на рассвете первые российские ракеты нанесли удар по Киеву, Харькову, Одессе и другим украинским городам. Путин начал империалистическую агрессивную войну в центре Европы. И ему не удалось захватить Украину через несколько дней, как он это планировал. Украинцы храбро защищали свою землю. В том числе и благодаря нашей помощи. Мы продолжим поддерживать Украину! НАТО и ЕС не разделены, как во многих предыдущих кризисах. Мы так же едины как и в течение уходящего года, - сказал Олаф Шольц.

По словам канцлера, российская война в Украине тоже испытывает Германию.

— Мы чувствуем себя с украинцами, которые не отдыхают от российских бомб и ракет даже в такие праздничные дни, как сегодня. И мы все ощущаем последствия этой войны в нашей повседневной жизни: совершая покупки в супермаркете, на заправке или когда мы оплачиваем счет за электроэнергию или газ. Но Германия – сильная страна, старательно и быстро работающая над безопасным будущим. Мы не оставим никого - то ли в городе, то ли в сельской местности, то ли старый, то ли молодой человек, то ли обеспеченный или менее процветающий, то ли человек родившийся в Германии, то ли приехал сюда позже. Чтобы все справились с ростом цен, были составлены большие пакеты помощи, – указывает Олаф Шольц.

Олаф Шольц, Канцлер Федеративной республики Германия

Он также акцентировал внимание на вопросе энергетической независимости от России.

— Менее чем через 200 дней инженеры и квалифицированные рабочие построили новый плавучий терминал для поставки сжиженного газа. Дальнейшие терминалы сжиженного газа будут введены в эксплуатацию в Лубмине, Стаде и Брунсбюттеле в ближайшие недели и месяцы. Это делает нашу страну и Европу полностью независимыми от российского газа. И в то же время мы можем пережить эту зиму», – говорит Олаф Шольц.

Напомним, президент Французской республики Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении пообещал помогать Украине безотказно и до победы.