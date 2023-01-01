Британский адвокат и судья Джефри Найс, бывший прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии, считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления во время войны в Украине.

Об этом он сказал радиостанции BBC Radio 4, пишет Европейская правда.

Джефри Найс с 1998 по 2006 год являлся главным прокурором по делу бывшего сербского лидера Слободана Милошевича. По словам британского юриста, обвинения против Путина совершенно очевидны.

— Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к Путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о происходящем из телевизионных сообщений – как и все мы. Но он не приказал (своим военным. – Ред.) вернуться, чтобы расследовать очевидные преступления. Он виноват, – сказал Джефри Найс.

Юрист выразил удивление, что прокуроры и политики не «формулируют это гораздо свободнее и более открыто», и предположил, что Путин может в будущем получить иммунитет от судебного преследования в рамках следствия по окончании войны в Украине.

— Международный уголовный суд, в юрисдикцию которого входит Украина, пока не сделал никаких заявлений об ответственности Путина за это преступление. Возникает вопрос, почему прокурор с этим не торопится. Возможно, он считает (или его заставили так считать), что отсутствие обвинений против Путина несет политические выгоды? Политические выгоды – это урегулирование. Вполне возможно, что кто-то другой, не украинцы, составят проект политического соглашения, где будет пункт о том, что Путина нельзя судить. Это ужасная перспектива, она будет означать, что народ Украины полностью избавится от правосудия, - сказал Джефри Найс.

По мнению Джефри Найса, именно Владимира Путина, а не отдельных офицеров, особенно важно судить, поскольку таким образом «моральная ответственность будет установлена на самом первом этапе, и потом ее нельзя будет подвергнуть сомнению или изменить».

Он добавил, что, по его мнению, суд может начаться «хоть завтра», и его должны вести украинцы – и на украинском языке. При этом присутствие в суде самого Путина, по мнению бывшего прокурора, не обязательно.

В ответ на утверждение Найса Международный уголовный суд заявил, что его прокурор Карим Хан работает в Украине, собирая показания военных преступлений, и намерен выписать ордера на арест виновных, когда для этого появится достаточно доказательств.

- Любые утверждения, что на офис прокурора или самого прокурора оказывается постороннее давление или влияние с целью задержать расследование или другие действия, не отвечают действительности, - говорится в заявлении суда.

Международный уголовный суд был создан 20 лет назад, расследуя геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Перед ним нет иммунитета ни у кого, в том числе у глав государств.

Однако МКС не может расследовать преступление агрессии, если обе стороны конфликта не являются участниками Римского устава. Ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский устав.