Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал Кирилл Буданов дал прогноз развития военной ситуации в 2023 году.

В эфире телемарафона главный разведчик страны озвучил основные положения, которые очерчивают будущее развитие войны, в частности, по поводу остатков вооружения, внутренней политической ситуации в России и того, каким образом должна закончиться война.

Основные положения Кирилла Буданова следующие: В России осталось ракет еще на 2 массовых удара, но противник вынужден уменьшать количество снарядов, ракет и дронов, чтобы держать имитацию интенсивности этих ракетных атак. До марта ситуация с вооружением будет критической, а производство союзной к России Беларуси неспособно обеспечить агрессора вооружением.

Российская Федерация в 2023 году должна столкнуться с большой проблемой производства моторесурса.

По словам разведчика, военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, потому что там гражданская катастрофа с самим городом, его разрушениями, нанесенными россиянами, которые терпят «безумные потери» вблизи Бахмута.

Кирилл Буданов не верит в протесты в России против войны, потому что, по его мнению, более 70% поддерживают эту войну.

Мобилизация в России продолжается непрерывно еще с марта 2022 года и будет продолжаться. Для этого с 5 января в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам до 55 лет, в том числе границы Беларуси.

Следующий год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти, – указывает Кирилл Буданов.

Победой Украины будет возвращение к границам 1991 года, но это не станет окончанием всех процессов, они будут достаточно длительными, - указывает разведчик.