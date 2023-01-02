Окончательное взятие под контроль Вооруженными силами Украины ключевой трассы под Кременной могло бы еще больше взорвать российскую оборону города, имеющего важное логистическое значение для РФ.

Об этом сообщает в Твиттере Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как отмечается, в последние пять дней российские и украинские войска, вероятно, вели бои за контроль над трассой Р66 к северу от города Кремени в Луганской области, который контролирует Россия.

Р66 является ключевым маршрутом снабжения северного участка российского фронта на Донбассе из белгородской области РФ.

— С октября украинская артиллерия препятствует его использованию, но если бы Украине удалось защитить маршрут, это, вероятно, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной, — говорится в отчете.

Напомним, что за прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БпЛА «Шахед-136». Все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины. Информация о ночном ударе по столице будет объявлена несколько позже. Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсона.