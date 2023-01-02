За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БпЛА «Шахед-136». Все они были сбиты подразделениями сил обороны Украины. Информация о ночном ударе по столице будет объявлена несколько позже. Также враг совершил 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсона.

Об этом говорится в строительстве Генштаба утром 2 января.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. В Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. На Херсонском — перегруппировка войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Озеряновка, Опросное и Красногоровка Донецкой области.

Подтверждено огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили более 175 раненых военнослужащих, уничтожены 12 единиц вооружения и военной техники разного типа и склад боеприпасов врага. Информация о ликвидированных оккупантов уточняется.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь в сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.

Напомним, в ночь на 2 января в Николаевской области сбили семь дронов иранского производства «Shahed-136», запущенных российскими войсками.