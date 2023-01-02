Эстония и Финляндия продолжают переговоры о перенаправлении в Финляндию части прибывающих в Эстонию украинских беженцев.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

В Эстонию в прошлом году прибыло около 120 тысяч украинских беженцев, из которых более 65 тысяч остались в стране. Между тем в Финляндии за временной защитой обратились менее 50 000 украинцев, хотя население Финляндии в пять раз больше населения Эстонии.

В связи с этим Таллин и Хельсинки начали в декабре переговоры о перераспределении прибывающих в Эстонию части беженцев из Украины и Финляндия заявила о готовности принимать из Эстонии еженедельно по 50-100 человек, начиная с января этого года.

Канцлер МВД Эстонии Тармо Мийлитс сообщил, что на правительственном уровне проведены первые консультации по этому вопросу, но детали еще согласовываются.

— Важно, что мы должны обеспечить первоначальный прием, сколько бы их ни было. Когда к нам прибывают военные беженцы, нужно обеспечить первоначальное размещение, первоначальную продуктовую помощь, социальную помощь, психосоциальное консультирование, добавил Тармо Мийлитс.

Для украинских беженцев, желающих перебраться из Эстонии в Финляндию, могут быть организованы автобусные и паромные перевозки.

Ранее сообщалось, что Финляндия заявила о готовности принять украинских беженцев из Эстонии, где наблюдается перегрузка системы приема из-за наплыва людей.