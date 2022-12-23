Финляндия заявила о готовности принять украинских беженцев из Эстонии, где наблюдается перегрузка системы приема из-за наплыва людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВД Финляндии.
Как сообщили в ведомстве, в соседнюю страну прибыло много украинцев, поэтому местная система приема беженцев оказалась перегруженной. Финляндия выразила готовность помочь в этом вопросе.
Для желающих перебраться из Эстонии в Финляндию могут быть организованы автобусные и паромные перевозки. Договоренность об этом должна быть достигнута уже в январе.
Финляндия, в свою очередь, готова еженедельно принимать по 50-100 украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что пока в Эстонии не было новой волны украинских беженцев, но страна будет не в состоянии помогать новоприбывшим на том же уровне, что и раньше, поскольку больше нет жилья и работы.
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Финляндия заявила о готовности принять украинских беженцев из Эстонии, где наблюдается перегрузка системы приема из-за наплыва людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВД Финляндии.
Как сообщили в ведомстве, в соседнюю страну прибыло много украинцев, поэтому местная система приема беженцев оказалась перегруженной. Финляндия выразила готовность помочь в этом вопросе.
Для желающих перебраться из Эстонии в Финляндию могут быть организованы автобусные и паромные перевозки. Договоренность об этом должна быть достигнута уже в январе.
Финляндия, в свою очередь, готова еженедельно принимать по 50-100 украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что пока в Эстонии не было новой волны украинских беженцев, но страна будет не в состоянии помогать новоприбывшим на том же уровне, что и раньше, поскольку больше нет жилья и работы.