Финляндия заявила о готовности принять украинских беженцев из Эстонии, где наблюдается перегрузка системы приема из-за наплыва людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВД Финляндии.

Как сообщили в ведомстве, в соседнюю страну прибыло много украинцев, поэтому местная система приема беженцев оказалась перегруженной. Финляндия выразила готовность помочь в этом вопросе.

Для желающих перебраться из Эстонии в Финляндию могут быть организованы автобусные и паромные перевозки. Договоренность об этом должна быть достигнута уже в январе.

Финляндия, в свою очередь, готова еженедельно принимать по 50-100 украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что пока в Эстонии не было новой волны украинских беженцев, но страна будет не в состоянии помогать новоприбывшим на том же уровне, что и раньше, поскольку больше нет жилья и работы.