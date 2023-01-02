Бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе ожидает прекращения огня в агрессивной войне России против Украины в конце этого года.

Об этом он сказал в интервью газетам медиагруппы Funke, сообщает Zeit.

— Я ожидаю перемирия в начале лета, когда об этом скажут обе стороны: «Теперь это больше не имеет смысла». Прекращение огня наступит где-то в 2023 году, – заявил Ганс-Лотар Домрезе.

Он считает, что скорее всего между февралем и маем возникнет ситуация, «в которой обе стороны поймут, что они никуда не двигаются». По его словам, это будет «момент для переговоров о прекращении огня».

Но, добавляет он, это не означает мир длительное время. «Перемирие означает: мы прекращаем стрелять. Переговоры, вероятно, займут много времени, вам нужен посредник: возможно генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Турции Эрдоган или премьер-министр Индии Моди – хотя никто на самом деле не навязывает себя».

По его мнению, достижение решения возможно только при условии, что оно будет приемлемо для обеих сторон, «даже если Путин на самом деле хотел бы иметь всю Украину, а Зеленский хотел бы снова уволить всю Украину». Как возможное решение эксгенерал назвал «отказ Зеленского от требования немедленной реинтеграции таких территорий, как Крым, в Украину» можно было бы договориться о переходном периоде».

Напомним, РФ не планирует завершать войну против Украины и будет пытаться проводить новые наступления на фронте. Пока ни в одном из направлений оккупантам не удалось достичь своей цели.