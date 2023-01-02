РФ не планирует завершать войну против Украины и будет пытаться проводить новые наступления на фронте. Пока ни в одном из направлений оккупантам не удалось достичь своей цели.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, вопрос состоит в том, на каких территориях россияне планируют наступать. Разведка пока не может точно это спрогнозировать.

– Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти в наступление с севера или с востока. Такие действия врага предполагаются, и наши войска к этому готовы, – сказал Андрей Черняк.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время сил и средств у оккупантов на территории Беларуси нет. Он уверен, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. По его мнению, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.

— По оценкам военной разведки Украины, в следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово, – добавил Андрей Черняк.

Напомним, в новогоднюю ночь российские захватчики массированно обстреляли Херсонщину и сам Херсон. Однако уже днем Вооруженные Силы Украины ответили оккупантам.