В новогоднюю ночь российские захватчики массированно обстреляли Херсонщину и сам Херсон. Однако уже днем Вооруженные Силы ответили оккупантам.

Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, пишет 24 канал.

— В этот день оккупанты обстреляли Белозерский район, где пострадали двое детей – девушка и мальчик 13 и 14 лет. Им как раз оказывали медицинскую помощь в детской больнице. Спасибо ГСЧС. Они под тотальными обстрелами отработали совершенно идеальную эвакуацию людей. Поэтому удалось избежать больших жертв, – отметил он.

По словам Сергея Хланя, уже днем 1 января украинские защитники ответили оккупантам. Они отработали с HIMARS по огненным позициям и местам расположения оккупантов. Было много взрывов.

Он отметил, что оккупанты горели и в Олешках, и в Голой Пристани, и в Новой Каховке, и в Геническом районе.

— Тотальный массированный огневой контроль огневых точек оккупантов. Накрывало все. Взорвались боекомплекты, техника, разлетался личный состав. Мощно ответили по всему левому берегу, – добавил он.

Напомним, в результате российских обстрелов в новогоднюю 1 января погиб 1 житель Херсона, еще 1 человек ранен.