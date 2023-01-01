В результате российского обстрела в новогоднюю 1 января погиб 1 житель Херсона, еще 1 человек ранен.

Информацию об этом обнародовал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Кроме погибшего и пострадавшего, указывается также на повреждение здания областной детской больницы. Зафиксировано около 7 прилетов, выбито более 700 окон.

По данным НикВести, обстрел Херсона начался сразу в первые минуты нового 2023 года. Россияне атаковали город по реактивным системам залпового огня, а также ракетами С-300.

Вчера в день, 31 декабря, российские войска также обстреляли Николаев, разрушив 2 жилых дома. Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива.