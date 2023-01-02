Тысячам украинских новобранцев в борьбе с российской агрессией помогает малый бизнес – компания Altberg из Ричмонда в Северном Йоркшире.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, ботинки, изготовленные компанией Altberg из Ричмонда, являются частью набора комплектов для холодной погоды, включая водонепроницаемую одежду, спальные мешки и коврики, которые Великобритания предоставила более 9500 украинским новобранцам, прошедшим подготовку при поддержке Вооруженных Сил Великобритании и восьмерых стран-партнеров с июня.

Боевые ботинки Defender разработаны, чтобы быть особенно надежными в холодных условиях, что делает их пригодными для украинских зим, когда температура может существенно снижаться.

Министр оборонных закупок Алекс Чолк добавил: «Я горжусь тем, что Соединенное Королевство является вторым по величине донором военного оборудования для Украины, и я благодарю малые предприятия, которые объединились, чтобы помочь нашим украинским друзьям получить жизненно важные материалы и оборудование для поддержки их в борьбе с российской агрессией».

Компания Altberg, основанная в 1989 году производителем ботинок Майком Шиханом, расширила свой бизнес, продавая туристические ботинки солдатам, базировавшимся в соседнем гарнизоне. Компания использовала ценные знания, предоставленные солдатами, побывавшими в экстремальных условиях, чтобы разработать крепкие ботинки для британской армии.

— Я надеюсь, что использование наших ботинок поможет Украине хоть незначительно, чтобы ноги украинских солдат были здоровыми и в комфорте, чтобы они могли продолжать бороться за доброе дело, – сказал управляющий директор Altberg Джо Шихан.

Напомним, Великобритания отправила Украине более 900 генераторов и около 15 тысяч комплектов для экстремальных холодов для Вооруженных сил Украины.