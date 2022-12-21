Великобритания отправила Украине более 900 генераторов и около 15 000 комплектов для экстремальных холодов для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует правительство Соединенного Королевства.

— Великобритания пожертвовала Украине более 900 генераторов и отправила Вооруженным силам Украины около 15 000 комплектов для экстремальных холодов, включая одежду для холодной погоды, сверхпрочные спальные мешки и утепленные палатки. Мы ожидаем, что в Рождество будет доставлено еще 10 000 комплектов для холодной погоды. Во всем мире было пожертвовано около 1,23 миллиона предметов зимней экипировки, – отметил Бен Уоллес.

Он отметил, что «мы должны помочь Украине восстановиться, и конференция по восстановлению, которую мы проведем в следующем году, ускорит этот процесс».

Также министр подчеркнул, что Великобритания делает все возможное для развития боевых навыков украинских военнослужащих.

— Готовя 10 000 человек в Великобритании в 2022 году, я стремлюсь к тому, чтобы наши Вооруженные силы вместе с нашими союзниками по крайней мере удвоили количество обученных в 2023 году, – сказал Бен Уоллес.

Напомним, Германия передала Николаеву 4 генератора мощностью 715, 410 и 630 кВт.