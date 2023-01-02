Глава NASA Билл Нельсон выразил обеспокоенность по поводу программы Китая, в рамках которой он может попытаться занять богатые ресурсами Луны и не допустить к ним США.

Об этом он заявил в интервью Politico.

— Это факт: мы участвуем в космической гонке… Нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до Луны под видом научных исследований. И не исключено, что впоследствии они скажут: «Держись подальше, мы здесь, это наша территория», - заявил Билл Нельсон.

Он привел «земной» пример: военные КНР создали базы на спорных островах в Южно-Китайском море.

– Если вы в этом сомневаетесь, посмотрите, что они сделали с островами Спратли, – добавил Билл Нильсон.

По мнению главы NASA, лунные гонки между США и Китаем становятся все более жесткими, а следующие несколько лет могут определить, кто будет победителем.

Как отмечается в статье, агрессивная космическая программа Китая, включая недавнее открытие новой космической станции, приобретает все больший масштаб. Пекин объявил о цели взорвать тайконавтов на Луну до конца этого десятилетия. В декабре правительство Китая изложило свое видение более амбициозных планов, таких как развитие инфраструктуры в космосе и создание системы управления космосом.

За последние несколько лет Пекин запустил серию роботизированных посадочных аппаратов и марсоходов для сбора лунных образцов, в том числе впервые на обратной стороне Луны, а также орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход, достигшие Марса.

Американские военные, которые также выражают все большее беспокойство по разработке Пекином космических систем, которые могут угрожать американским спутникам, предостерегают о последствиях для безопасности вторжения Пекина в далекий космос.

По словам Нельсона, любые значительные задержки или сбои в американской программе, рассчитывающей на ряд новых систем и оборудования и все еще находящихся на стадии разработки, могут привести к отставанию от китайцев. Сроки высадки NASA на Луну уже сместились в год при администрации Трампа.

— Вполне возможно, что они могут догнать и превзойти нас… Прогресс, которого они достигли, был потрясающим — очень быстрым, — сказала генерал-лейтенант Космических сил США Нина Арманьо во время визита в Австралию в прошлом месяце.

Напомним, космический корабль NASA Orion в рамках миссии Artemis I достиг максимального расстояния от Земли, побив рекорд наибольшего расстояния, которое когда-либо преодолевал космический корабль, предназначенный для перевозки людей.