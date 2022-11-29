Космический корабль NASA Orion в рамках миссии Artemis I достиг максимального расстояния от Земли в понедельник днем, побив рекорд наибольшего расстояния, которое когда-либо преодолевал космический корабль, предназначенный для перевозки людей.

Об этом заявили в NASA, передает Укринформ.

Отмечается, что капсула Orion достигла середины своей беспилотной миссии вокруг Луны — примерно 434 523 километра от Земли. Таким образом, корабль превзошел предыдущий рекорд в 400 171 км от Земли, установленный Apollo 13 в 1970 году.

Корабль Orion стартовал в 1:47 по местному времени 16 ноября с космодрома на мысе Канаверал. Вскоре после этого он достиг орбиты Земли, а через 87 минут после старта Orion совершил маневр, чтобы перейти на траекторию Луны.

В понедельник, 21 ноября, Orion максимально приблизился к Луне – на расстояние 130 километров, чтобы гравитационным маневром ускориться на обратном пути к Земле. Такое достаточно близкое приближение было вызвано тем, что космический аппарат и его три тестовых муляжа находились на обратной стороне Луны.

Космический аппарат NASA проведет около недели на орбите Луны, прежде чем отправиться домой, а приземление в Тихом океане запланировано на 11 декабря.

Миссия разработана как лётное испытание ракеты Space Launch System, космического корабля Orion и соответствующих наземных систем управления перед миссиями Artemis 2 и 3, запланированными на 2024 и 2025 годы соответственно.

Конечной целью миссии является возвращение человека на Луну.