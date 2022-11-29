Космический корабль NASA Orion в рамках миссии Artemis I достиг максимального расстояния от Земли в понедельник днем, побив рекорд наибольшего расстояния, которое когда-либо преодолевал космический корабль, предназначенный для перевозки людей.
Об этом заявили в NASA, передает Укринформ.
Отмечается, что капсула Orion достигла середины своей беспилотной миссии вокруг Луны — примерно 434 523 километра от Земли. Таким образом, корабль превзошел предыдущий рекорд в 400 171 км от Земли, установленный Apollo 13 в 1970 году.
Корабль Orion стартовал в 1:47 по местному времени 16 ноября с космодрома на мысе Канаверал. Вскоре после этого он достиг орбиты Земли, а через 87 минут после старта Orion совершил маневр, чтобы перейти на траекторию Луны.
В понедельник, 21 ноября, Orion максимально приблизился к Луне – на расстояние 130 километров, чтобы гравитационным маневром ускориться на обратном пути к Земле. Такое достаточно близкое приближение было вызвано тем, что космический аппарат и его три тестовых муляжа находились на обратной стороне Луны.
Космический аппарат NASA проведет около недели на орбите Луны, прежде чем отправиться домой, а приземление в Тихом океане запланировано на 11 декабря.
Миссия разработана как лётное испытание ракеты Space Launch System, космического корабля Orion и соответствующих наземных систем управления перед миссиями Artemis 2 и 3, запланированными на 2024 и 2025 годы соответственно.
Конечной целью миссии является возвращение человека на Луну.
Напомним, ученый из Университета Западной Вирджинии Кагри Килич подсчитал, что за 50 лет исследований люди оставили на Марсе 7119 килограмм мусора.
Космический корабль NASA Orion в рамках миссии Artemis I достиг максимального расстояния от Земли в понедельник днем, побив рекорд наибольшего расстояния, которое когда-либо преодолевал космический корабль, предназначенный для перевозки людей.
Об этом заявили в NASA, передает Укринформ.
Отмечается, что капсула Orion достигла середины своей беспилотной миссии вокруг Луны — примерно 434 523 километра от Земли. Таким образом, корабль превзошел предыдущий рекорд в 400 171 км от Земли, установленный Apollo 13 в 1970 году.
Корабль Orion стартовал в 1:47 по местному времени 16 ноября с космодрома на мысе Канаверал. Вскоре после этого он достиг орбиты Земли, а через 87 минут после старта Orion совершил маневр, чтобы перейти на траекторию Луны.
В понедельник, 21 ноября, Orion максимально приблизился к Луне – на расстояние 130 километров, чтобы гравитационным маневром ускориться на обратном пути к Земле. Такое достаточно близкое приближение было вызвано тем, что космический аппарат и его три тестовых муляжа находились на обратной стороне Луны.
Космический аппарат NASA проведет около недели на орбите Луны, прежде чем отправиться домой, а приземление в Тихом океане запланировано на 11 декабря.
Миссия разработана как лётное испытание ракеты Space Launch System, космического корабля Orion и соответствующих наземных систем управления перед миссиями Artemis 2 и 3, запланированными на 2024 и 2025 годы соответственно.
Конечной целью миссии является возвращение человека на Луну.
Напомним, ученый из Университета Западной Вирджинии Кагри Килич подсчитал, что за 50 лет исследований люди оставили на Марсе 7119 килограмм мусора.