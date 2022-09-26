Ученый из Университета Западной Вирджинии Кагри Килич подсчитал, что за 50 лет исследований люди оставили на Марсе 7119 кг мусора.

Об этом пишет The Conversation.

По данным Управления ООН по космическому пространству, люди отправили на Марс 18 искусственных объектов в течение 14 марсианских миссий.

Сейчас на планете три типа мусора: выброшенное оборудование, неактивные и разбитые космические корабли. По данным Килича, неактивных космических кораблей на поверхности Марса девять. Это Mars 3, Mars 6, Viking 1, Viking 2, марсоход Sojourner, ранее утраченный посадочный аппарат Beagle 2, аппарат Phoenix, марсоход Spirit и космический корабль Opportunity.

Также по меньшей мере два космических аппарата потерпели крушение, а еще четыре потеряли связь до или сразу после посадки.

Ученый подсчитал массу всех космических кораблей, когда-либо отправлявших на Марс, и получил цифру примерно 9 979 кг. Затем он отнял от этой суммы вес корабля, который сейчас работает на поверхности – 2860 кг – и у него осталось 7119 кг обломков, оставленных людьми на Марсе.

Напомним, что фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 миллионов гривен . Это средства, которые раньше собирали на покупку трех Байракторов.