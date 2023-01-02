МИД Израиля возобновит прямые контакты с РФ на самом высоком уровне, а также будет менее публично говорить о российско-украинском вопросе.

Об этом заявил новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, пишет издание Haaretz.

Еще недавно он анонсировал, что во вторник, 3 января, проведет телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это будет первый диалог между главами МИДа двух стран с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

— В российско-украинском вопросе мы одно сделаем наверняка – мы будем меньше говорить публично, — отметил Эли Коэн.

Он также отказался комментировать информацию о начале поставок оборонного оружия Украине, но пообещал продолжить передачу гуманитарной помощи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел первый официальный телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху накануне голосования в Генеральной ассамблее ООН 30 декабря так называемой «антиизраильской резолюции».