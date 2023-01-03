Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник заявил, что обсудит с украинским коллегой Денисом Шмыгалем вопрос «героизации» Степана Бандеры на официальных страницах органов власти Украины.

Об этом пишет "Европейская правда».

Во время понедельниковой пресс-конференции Моравецкого спросили о праздновании дня рождения Степана Бандеры на страницах Верховной Рады Украины.

Польское агентство пишет, что 1 января в Twitter Верховной Рады была опубликована фотография главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного под портретом проводника УПА.

Сообщение вроде бы сопровождалось несколькими цитатами Бандеры и словами: «Нынешняя борьба идет против Российской империи. И эти директивы Степана Бандеры хорошо известны главнокомандующему Вооруженными Силами» (СМИ не нашли такого сообщения ни на одной из страниц Верховной Рады в соцсетях. — прим.).

— К любой героизации или даже упоминания о Бандере мы относимся крайне критически, очень негативно. В моем первом разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем после случившегося я буду говорить об этом очень и очень однозначно, — прокомментировал Матеуш Моравецкий.

Польский премьер также назвал Бандеру «идеологом преступных времен, времен войны», когда произошли «страшные украинские преступления».

— Здесь нельзя ни в коем случае соглашаться на какое-то снисходительное отношение к тем, кто не хочет признать, что тот страшный геноцид был чем-то немыслим и совершить полное искупление, полное признание вины, — добавил он.

Ранее сообщалось, что сотни львовян собрались 1 января у памятника Степана Бандеры, чтобы почтить 114-летие со дня рождения проводника Организации украинских националистов