Политиком 2022 года в мире Президент Украины Владимир Зеленский, а в Польше – глава польского государства Анджей Дуда.

Об этом говорится в опросе, проведенном Центром исследований общественного мнения (CBOS) Польши с 28 ноября по 11 декабря, передает PAP.

Как отмечается, человеком года в мировой политике поляки чаще всего называли Зеленского (20%), а также президента США Джозефа Байдена (15%). Остальные мировые политики набрали не более 1,4%. Среди них, в частности, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, экспрезидент США Дональд Трамп или премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В то же время, политиком года в Польше большинство поляков назвали президента Дуду (12%). Кроме того, поляки чаще всего называли фамилии действующего премьера Польши Матеуша Моравецкого и экс-премьера, бывшего президента Европейского Совета Дональда Туска – по 6%.

Также 55% опрошенных подчеркнули, что ни один политик в Польше не заслуживает звания человека в 2022 году. Приблизительно столько же (56%) не смогли назвать ни одного мирового политика, который заслуживал бы этого звания.

Ранее британская газета Financial Times признала президента Украины Владимира Зеленского «Человеком года».