Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала об инициативе благотворительного фонда «Светлые дела» по поздравлению детей украинских военных с Днем рождения.

Об этом говорится в сообщении Анны Замазеевой в фейсбуке.

«Начинать год нужно с чуда для малышей . Дети должны улыбаться и иметь больше поводов для радости, несмотря ни на что. Подарить им маленький праздник, в рамках нашей программы «Детки героев», помогут куклы, мягкие игрушки, машинки из любимых детских мультиков и игр, скейты, много других игрушек и, конечно же, сладости от наших благотворителей. Уже скоро мы с командой БФ « Светлые дела » поздравим с Днем рождения первого мальчика, чей отец сейчас защищает нашу страну от врага. Подарок уже собрали и подготовили к празднику . Волонтеры уже обрабатывают следующие заявки, поэтому, если вы хотите сделать своим деткам (до 10-ти лет) подарок на День рождения, но нет возможности, потому, что сейчас стоите на защите Украины – звоните по номеру 0800300520 . Наша команда сделает максимум, чтобы ваши детишки улыбались!», - говорится в сообщении.