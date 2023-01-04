По итогам 2022 года экспорт товаров из Украины сократился в деньгах на 35% до 44,1 млрд. долларов, по массе – на 38,4% до 99,8 млн. тонн.

Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Качка.

— В обычных условиях показатели торговли могли бы показаться катастрофическими. Однако в условиях войны это подвиг: вывезти в условиях блокады портов и постоянных атак на инфраструктуру почти 100 млн. тонн продукции. Это первый год, когда объем экспорта и логистика вышли на первый план, отметил Тарас Качка.

Согласно сообщению, основным экспортным товаром Украины стала кукуруза – 24,99 млн. тонн на 5,94 млрд. долларов (+1%).

Другие показатели:

подсолнечное масло – 4,29 млн тонн на 5,46 млрд долларов (-14,4%);

железная руда – 23,9 млн тонн на 2,9 млрд долларов (-57,8%);

пшеница – 11,2 млн тонн на 2,6 млрд долларов (-44,7%);

рапс – 3,12 млн тонн на 1,54 млрд долларов (-8,6%);

провода изолированы – 65 900 тонн на 1,32 млрд долларов (-16,4%);

семена подсолнечника – 2,7 млн тонн на 1,26 млрд долларов (+3200%);

полуфабрикаты из стали – 1,9 млн тонн на 1,1 млрд долларов;

горячекатаный прокат – 1,3 млн тонн на 1 млрд долларов;

соя – 1,99 млн тонн на 862 млн долларов (+42%);

мясо птицы – 413 000 тонн на 852 млн долларов (+19%).

63% экспорта пришлось на Евросоюз – 27,9 млрд долларов (Польша – 6,6 млрд долларов, Румыния – 3,8 млрд долларов, Венгрия – 2,27 млрд долларов, Германия – 2,23 млрд долларов, Италия – 1,5 млрд долларов, Испания – 1,5 млрд долларов).

Крупнейшим рынком экспорта за пределами ЕС стала Турция (2,9 млрд долларов), опередившая Китай (2,46 млрд долларов).

Импорт товаров в Украину в 2022 году сократился в деньгах на 19,6% – до 58 млрд долларов, в физических объемах – на 48,1%, до 35 млн тонн.

Напомним, в сентябре 2022 года Кабмин принял постановление, согласно которому Украина вводит эмбарго на экспорт товаров в Россию.