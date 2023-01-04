По итогам 2022 года экспорт товаров из Украины сократился в деньгах на 35% до 44,1 млрд. долларов, по массе – на 38,4% до 99,8 млн. тонн.
Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Качка.
— В обычных условиях показатели торговли могли бы показаться катастрофическими. Однако в условиях войны это подвиг: вывезти в условиях блокады портов и постоянных атак на инфраструктуру почти 100 млн. тонн продукции. Это первый год, когда объем экспорта и логистика вышли на первый план, отметил Тарас Качка.
Согласно сообщению, основным экспортным товаром Украины стала кукуруза – 24,99 млн. тонн на 5,94 млрд. долларов (+1%).
Другие показатели:
63% экспорта пришлось на Евросоюз – 27,9 млрд долларов (Польша – 6,6 млрд долларов, Румыния – 3,8 млрд долларов, Венгрия – 2,27 млрд долларов, Германия – 2,23 млрд долларов, Италия – 1,5 млрд долларов, Испания – 1,5 млрд долларов).
Крупнейшим рынком экспорта за пределами ЕС стала Турция (2,9 млрд долларов), опередившая Китай (2,46 млрд долларов).
Импорт товаров в Украину в 2022 году сократился в деньгах на 19,6% – до 58 млрд долларов, в физических объемах – на 48,1%, до 35 млн тонн.
Напомним, в сентябре 2022 года Кабмин принял постановление, согласно которому Украина вводит эмбарго на экспорт товаров в Россию.
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По итогам 2022 года экспорт товаров из Украины сократился в деньгах на 35% до 44,1 млрд. долларов, по массе – на 38,4% до 99,8 млн. тонн.
Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Качка.
— В обычных условиях показатели торговли могли бы показаться катастрофическими. Однако в условиях войны это подвиг: вывезти в условиях блокады портов и постоянных атак на инфраструктуру почти 100 млн. тонн продукции. Это первый год, когда объем экспорта и логистика вышли на первый план, отметил Тарас Качка.
Согласно сообщению, основным экспортным товаром Украины стала кукуруза – 24,99 млн. тонн на 5,94 млрд. долларов (+1%).
Другие показатели:
63% экспорта пришлось на Евросоюз – 27,9 млрд долларов (Польша – 6,6 млрд долларов, Румыния – 3,8 млрд долларов, Венгрия – 2,27 млрд долларов, Германия – 2,23 млрд долларов, Италия – 1,5 млрд долларов, Испания – 1,5 млрд долларов).
Крупнейшим рынком экспорта за пределами ЕС стала Турция (2,9 млрд долларов), опередившая Китай (2,46 млрд долларов).
Импорт товаров в Украину в 2022 году сократился в деньгах на 19,6% – до 58 млрд долларов, в физических объемах – на 48,1%, до 35 млн тонн.
Напомним, в сентябре 2022 года Кабмин принял постановление, согласно которому Украина вводит эмбарго на экспорт товаров в Россию.