У Миколаєві 25 грудня на вулиці виїде святковий тролейбус з оркестром

Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»

На Різдво по Миколаєву їздитиме святковий тролейбус з оркестром. На зупинках громадського транспорту гратимуть колядки.

Про це повідомили у «Миколаївелектротрансі».

Святковий захід «Світло Різдва» відбудеться у середу, 25 грудня. Військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова та студенти Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтва зіграють на зупинках громадського транспорту традиційні різдвяні колядки.

Перелік зупинок, де можна буде зустріти тролейбус:

12:00 — Соборна площа

12:25 — Сквер Соляні (ТЦ Магелан)

12:47 — м/н Північний

13:09 — Шкільна

13:55 — Таврія (м/н Намив)

14:35 — Садова

14:50 — 3 Слобідська

15:13 — Автовокзал

15:30 — Театральна

15:42 — Площа Перемоги

16:05 — Ринок Колос

16:25 — 6-та Слобідська

16:45 — Каштановий сквер

Нагадаємо, що з 6 грудня на маршрути Миколаєва виїхали святкові трамваї та тролейбуси, прикрашені до новорічних свят працівниками комунального підприємства «Миколаївелектротранс».