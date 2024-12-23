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У Миколаєві 25 грудня на вулиці виїде святковий тролейбус з оркестром

Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»Святкові трамваї та тролейбуси, фото: комунального підприємства «Миколаївелектротранс»

На Різдво по Миколаєву їздитиме святковий тролейбус з оркестром. На зупинках громадського транспорту гратимуть колядки.

Про це повідомили у «Миколаївелектротрансі».

Святковий захід «Світло Різдва» відбудеться у середу, 25 грудня. Військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова та студенти Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтва зіграють на зупинках громадського транспорту традиційні різдвяні колядки.

Перелік зупинок, де можна буде зустріти тролейбус:

  • 12:00 — Соборна площа
  • 12:25 — Сквер Соляні (ТЦ Магелан)
  • 12:47 — м/н Північний
  • 13:09 — Шкільна
  • 13:55 — Таврія (м/н Намив)
  • 14:35 — Садова
  • 14:50 — 3 Слобідська
  • 15:13 — Автовокзал
  • 15:30 — Театральна
  • 15:42 — Площа Перемоги
  • 16:05 — Ринок Колос
  • 16:25 — 6-та Слобідська
  • 16:45 — Каштановий сквер

Нагадаємо, що з 6 грудня на маршрути Миколаєва виїхали святкові трамваї та тролейбуси, прикрашені до новорічних свят працівниками комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

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