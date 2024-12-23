У Миколаєві 25 грудня на вулиці виїде святковий тролейбус з оркестром
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- Альона Коханчук
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15:08, 23 грудня, 2024
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На Різдво по Миколаєву їздитиме святковий тролейбус з оркестром. На зупинках громадського транспорту гратимуть колядки.
Про це повідомили у «Миколаївелектротрансі».
Святковий захід «Світло Різдва» відбудеться у середу, 25 грудня. Військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова та студенти Миколаївського фахового коледжу культури та мистецтва зіграють на зупинках громадського транспорту традиційні різдвяні колядки.
Перелік зупинок, де можна буде зустріти тролейбус:
- 12:00 — Соборна площа
- 12:25 — Сквер Соляні (ТЦ Магелан)
- 12:47 — м/н Північний
- 13:09 — Шкільна
- 13:55 — Таврія (м/н Намив)
- 14:35 — Садова
- 14:50 — 3 Слобідська
- 15:13 — Автовокзал
- 15:30 — Театральна
- 15:42 — Площа Перемоги
- 16:05 — Ринок Колос
- 16:25 — 6-та Слобідська
- 16:45 — Каштановий сквер
Нагадаємо, що з 6 грудня на маршрути Миколаєва виїхали святкові трамваї та тролейбуси, прикрашені до новорічних свят працівниками комунального підприємства «Миколаївелектротранс».
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