Украина обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой послать миротворцев для защиты Запорожской атомной электростанции даже без согласия с Россией.

Об этом сообщает издание Bild.

— Пока нет ни одного прогресса в усилиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг атомной станции. Мы предлагаем пойти на шаг дальше, – заявил глава «Энергоатома» Петр Котин.

Обращение по миротворческому контингенту уже направлено в ООН.

Украина призывает отправить миротворцев ООН на ЗАЭС с сентября прошлого года. Однако условием до сих пор было соглашение с Россией о создании безопасной зоны вокруг АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность в том, что соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто.

Напомним, в результате повреждений от обстрелов вечером 29 декабря была отключена резервная линия питания Запорожской АЭС.