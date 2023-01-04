Украина обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой послать миротворцев для защиты Запорожской атомной электростанции даже без согласия с Россией.
Об этом сообщает издание Bild.
— Пока нет ни одного прогресса в усилиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг атомной станции. Мы предлагаем пойти на шаг дальше, – заявил глава «Энергоатома» Петр Котин.
Обращение по миротворческому контингенту уже направлено в ООН.
Украина призывает отправить миротворцев ООН на ЗАЭС с сентября прошлого года. Однако условием до сих пор было соглашение с Россией о создании безопасной зоны вокруг АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность в том, что соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто.
Напомним, в результате повреждений от обстрелов вечером 29 декабря была отключена резервная линия питания Запорожской АЭС.
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Украина обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой послать миротворцев для защиты Запорожской атомной электростанции даже без согласия с Россией.
Об этом сообщает издание Bild.
— Пока нет ни одного прогресса в усилиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг атомной станции. Мы предлагаем пойти на шаг дальше, – заявил глава «Энергоатома» Петр Котин.
Обращение по миротворческому контингенту уже направлено в ООН.
Украина призывает отправить миротворцев ООН на ЗАЭС с сентября прошлого года. Однако условием до сих пор было соглашение с Россией о создании безопасной зоны вокруг АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность в том, что соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто.
Напомним, в результате повреждений от обстрелов вечером 29 декабря была отключена резервная линия питания Запорожской АЭС.