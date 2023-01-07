Вблизи Бахмута военнослужащие Госпогранслужбы Украины остановили атаку оккупантов, ликвидировав их командира и пулеметчика.

Об этом сообщается на сайте ГНСУ.

Стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских военных на одном из направлений у Бахмута.

Снайперы-пограничники, наблюдая за противником, вычислили и ликвидировали руководителя и пулеметчика подразделения.

— Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись, – отметили в ГНСУ.

Напомним, в результате военных действий Бахмут более чем на 60% разрушен.