Вблизи Бахмута военнослужащие Госпогранслужбы Украины остановили атаку оккупантов, ликвидировав их командира и пулеметчика.
Об этом сообщается на сайте ГНСУ.
Стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских военных на одном из направлений у Бахмута.
Снайперы-пограничники, наблюдая за противником, вычислили и ликвидировали руководителя и пулеметчика подразделения.
— Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись, – отметили в ГНСУ.
Напомним, в результате военных действий Бахмут более чем на 60% разрушен.
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Вблизи Бахмута военнослужащие Госпогранслужбы Украины остановили атаку оккупантов, ликвидировав их командира и пулеметчика.
Об этом сообщается на сайте ГНСУ.
Стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских военных на одном из направлений у Бахмута.
Снайперы-пограничники, наблюдая за противником, вычислили и ликвидировали руководителя и пулеметчика подразделения.
— Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись, – отметили в ГНСУ.
Напомним, в результате военных действий Бахмут более чем на 60% разрушен.