Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины.
Об этом заявил министр обороны Финляндии Микко Савола в своем Twitter.
— Решения будут приняты в ближайшие недели. Поддержка готовится совместно с Силами обороны, – отметил Микко Савола.
По его словам, поддержка будет предоставлена с учетом собственных нужд обороны Финляндии. Из соображений сохранности детали для общественности не разглашаются.
Напомним, Финляндия передаст Украине боевые танки Leopard 2 , если Европа начнет первой это делать.
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Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины.
Об этом заявил министр обороны Финляндии Микко Савола в своем Twitter.
— Решения будут приняты в ближайшие недели. Поддержка готовится совместно с Силами обороны, – отметил Микко Савола.
По его словам, поддержка будет предоставлена с учетом собственных нужд обороны Финляндии. Из соображений сохранности детали для общественности не разглашаются.
Напомним, Финляндия передаст Украине боевые танки Leopard 2 , если Европа начнет первой это делать.