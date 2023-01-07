Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Микко Савола в своем Twitter.

— Решения будут приняты в ближайшие недели. Поддержка готовится совместно с Силами обороны, – отметил Микко Савола.

По его словам, поддержка будет предоставлена с учетом собственных нужд обороны Финляндии. Из соображений сохранности детали для общественности не разглашаются.

Напомним, Финляндия передаст Украине боевые танки Leopard 2 , если Европа начнет первой это делать.