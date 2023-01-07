Финляндия передаст Украине боевые танки Leopard 2, если Европа станет первой это делать.

Об этом глава комитета по обороне Антти Гакканен заявил в комментарии телеканалу MTV Uutis.

— Если Европа станет давать танки Украине на дюйм шире, то должна быть задействована Финляндия. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как приграничной страны с россией, — отметил Антти Гакканен.

Leopard 2 – боевой танк, который создала немецкая компания KraussMaffei Group. Из-за соглашений об экспорте вооружений ни одна другая страна не может дать Украине эти танки, если Германия этого не позволит.

Напомним, Германия передала Словакии первый танк Leopard 2A4 — ими заменят советские боевые машины пехоты (БМП), ранее переданные Украине.