Великобритания организует в марте этого года обширное международное обсуждение сведений о военных преступлениях, совершенных во время широкомасштабного российского вторжения на территорию Украины, сообщает агентство DPA 7 января.

На конференции в Лондоне с участием министров юстиции разных стран, как ожидается, будет председательствовать руководитель британского профильного ведомства, заместитель главы правительства Доминик Рааб совместно со своим коллегой из Нидерландов.

Планируется, что участники встречи заслушают отчет прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о результатах работы этой структуры и роли мирового сообщества для поддержки расследования.

О готовящейся конференции объявлено на фоне новых сообщений об ударах российской армии по объектам критической инфраструктуры в Украине. В результате атак жители украинских городов и других населенных пунктов столкнулись с длительными отключениями электроэнергии и перебоями с водо- и теплоснабжением в период осенних и зимних холодов.

Хан расследует обвинения Киева в адрес российских военных. Украинские власти утверждают, что в ходе продолжающихся уже 11 месяцев боевых действий солдаты российской армии, вторгшейся в страну, совершали внесудебные расправы над мирным населением, прибегали к пыткам и изнасилованиям. Киев также расценивает как военные преступления бомбардировку гражданской инфраструктуры.

— Российским военным следует знать, что они не могут действовать безнаказанно, и мы будем поддерживать Украину, пока не победит правосудие, – отмечает Доминик Рааб.

Напомним, украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировали 62 210 преступлений агрессии и военных преступлений оккупантов.