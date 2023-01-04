Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировали 62210 преступлений агрессии и военных преступлений оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Из них 60 477 — по поводу нарушения законов и обычаев войны, 67 — планирования, подготовки или развязывания и ведения агрессивной войны, 40 — пропаганды войны, 1 626 — другие», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГП указали, что было зафиксировано 17 335 преступлений против национальной безопасности, из которых:

10 449 - относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

1911 - государственной измены;

3 868 - коллаборационной деятельности;

380 - пособничества агрессору;

62 - диверсии;

665 – другие.

Напомним, на Снегиревщине установили местонахождение еще одной застенки российских захватчиков. «Объект» был обустроен на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка. В застенках рашисты насильно держали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом.