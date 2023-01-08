США просят Италию ускорить следующий пакет военной помощи для Украины. В него, вероятно, войдут зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

Об этом сообщает La Repubblica.

Источники издания в дипломатических кругах сообщили, что вопросы поставки ПВО помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и дипломатический советник премьер-министра Италии Франческо Тало обсудили во время телефонного разговора.

Стоит отметить, что Белый дом заявлял, что переговоры Салливана и Тало состоялись 5 января.

Представители двух стран обсудили поставки вооружения для Украины. Речь шла о батарее комплексов SAMP-T. Пока Италия не утвердила шестой пакет военной помощи, но вскоре может это сделать.

Издание отмечает, что на вооружении Италии имеется пять действующих батареек ЗРК SAMP-T и одна учебная, которой не хватает пусковой установки. Однако работа по ее модернизации продолжается уже несколько месяцев.

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T производит французско-итальянская компания EuroSam. Это наземная система класса «воздух-воздух». Дальность обнаружения целей составляет 80 км.

Ключевые компоненты системы – ракета Aster 30 и функциональный радар Arabel. Эта ЗРК имеет минимальное время реакции и высокий темп стрельбы. Через десять секунд она может выпустить восемь ракет.

SAMP-T может защищать военные подразделения или объекты инфраструктуры. С помощью этой установки можно уничтожать самолеты, а также сбивать крылатые и противорадиолокационные ракеты.

Напомним, Финляндия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины.