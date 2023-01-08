Резкий рост стоимости большинства продовольственных товаров в прошлом году из-за сбоев, вызванных вторжением РФ в Украину, вызвали беспокойство по поводу дефицита и подняли средний индекс цен до самого высокого уровня за всю историю.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Так, индекс цен на продовольствие ФАО, отслеживающий международные цены на продовольственные товары, наиболее продаваемые в мире, в среднем составил 143,7 пункта в 2022 году.

Это на 14,3% больше, чем в 2021 году, и является самым высоким показателем с начала записей в 1990 году.

Подчеркивается, что цены на продукты питания резко выросли после вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года из-за опасений сбоев в торговле в Черном море.

— С тех пор цены несколько снизились, частично благодаря поддерживающему ООН каналу экспорта зерна из Украины и перспективам улучшения поставок в странах-производителях, – пишет Reuters.

При этом в декабре эталонный индекс упал девятый месяц подряд до 132,4 пункта по сравнению с пересмотренным значением 135 пунктов за ноябрь.

На снижение индекса в декабре повлияло падение мировых цен на растительные масла, а также снижение цен на зерновые и мясо.

В то же время, снижение индекса было смягчено небольшим ростом цен на сахар и молочные продукты.

— Более спокойные цены на продовольственные товары приветствуются после двух очень нестабильных лет, – сказал главный экономист ФАО Максим Тореро.

Тем не менее, за весь 2022 год четыре из пяти продовольственных субиндексов ФАО – зерновые, мясо, молочные продукты и масла – достигли рекордных максимумов, тогда как пятый – сахар – был на 10-летнем максимуме.

Индекс цен на зерновые ФАО в 2022 году вырос на 17,9% из-за таких факторов как значительные перебои на рынках, рост цен на энергоносители и производственные ресурсы, неблагоприятные погодные условия и сохранение высокого мирового спроса на продовольствие, резюмировали в ФАО.

Напомним, «зерновым коридором» с начала августа 2022 года по 5 января 2023 года прошло 626 судов.