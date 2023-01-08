Российская Федерация может предложить «корейский вариант» для перемирия, предусматривающего раздел Украины.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального марафона «Единые новости», передает Укринформ.

– Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условно «38 параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут предлагать нам – это «38 параллель», — сказал Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак встречается с политиками прошлых времен в Европе и через них передает месседжи, что россияне готовы на уступки, чтобы зафиксировать имеющийся на сегодня статус-кво и заставить Украину к перемирию.

В то же время Алексей Данилов подчеркнул, что во время недавней встречи представители Кореи отмечали, что установление разделения Корейского полуострова на две части по 38 параллели стало ошибкой: уступки в 1950-х гг. по завершению войны между Северной и Южной Кореей выливаются в проблемы.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что есть много маркеров, свидетельствующих о том, что Россия готовится к «определенному обострению» в феврале.