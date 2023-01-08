В автобиографии «Spare» принц Гарри сделал ряд сенсационных заявлений о своем брате и отце, назвав принца Уэльского своим «заклятым врагом» и обвинив короля в том, что он озабочен тем, что его «затмит звезда Голливуда Меган». Королевская семья до сих пор хранит молчание по поводу его откровенных заявлений.

The Daily Mail, ссылаясь на королевский источник, сообщает, что Гарри отстранили от официального участия в коронации короля Чарльза III, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Сообщается, что принц Гарри был вычеркнут из сценария коронации и не будет иметь официальной роли на службе, если он придет.

— Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, которые преклоняют колени и чтят монарха. Только Уильям будет выполнять эту роль. В нынешнем положении Гарри не играет никакой роли на церемонии, – отметил королевский источник.

Между тем друзья принца Уильяма сообщили Sunday Times, что наследник «сгорает от гнева», но также «встревожен и расстроен» комментариями Гарри, которые один из друзей назвал «трусливыми».

— Уильям никогда не будет мстить, потому что у него есть достоинство и он невероятно предан. Это жестоко и так грустно, что Уильям продолжает принимать удары. Он молчит во благо своей семьи и страны, — цитирует издание одного из друзей принца.

Напомним, коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне под руководством архиепископа.