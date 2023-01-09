Нидерланды с 10 января вводят обязательный тест на коронавирус для всех прибывающих в страну из Китая.

Об этом сообщает NOS.

— Со вторника путешественникам из Китая разрешат въезжать в Нидерланды только с отрицательным тестом на коронавирус, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всех путешественников в Китай и по возвращении в Нидерланды просят носить в самолете защитную маску для лица.

Специалисты отмечают, что риск для Нидерландов пока невелик, дополнительной опасности нет. В Китае циркулирует в основном омикрон, большинство жителей Нидерландов вакцинированы.

Напомним, с сегодняшнего дня в КНР отменяются последние ограничения, связанные с жесткой политикой «нулевого COVID», и всем желающим разрешается въезд на территорию материкового Китая.