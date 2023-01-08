Отныне в КНР упраздняются последние ограничения, связанные с жесткой политикой «нулевого COVID», и всем желающим разрешается въезд на территорию материкового Китая.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, с 8 января отменяется требование находиться на карантине по прибытии в КНР, последняя из политики «нулевого COVID», которая должна была защищать жителей Китая от коронавируса, но также фактически на три года отрезала их от остального мира.

Открытие границы состоялось после начала в субботу традиционного периода путешествий в канун празднования Нового года по лунному календарю, когда китайцы со всех уголков страны возвращаются в свои родные города.

До пандемии этот период путешествий в Поднебесной являлся самой большой ежегодной миграцией людей в мире.

В правительстве КНР ожидают, что в этом сезоне будут путешествовать около 2 миллиардов человек, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и составит до 70% уровня допандемийного 2019 года.

Также ожидается возобновление туристических поездок китайцев за границу, в частности, популярных среди жителей Китая Таиланда и Индонезии.

Позитивные ожидания от полного открытия Китая демонстрируют и инвесторы, надеясь на существенное оживление второй по величине экономики мира объемом до 17 триллионов долларов, которая демонстрирует самый низкий рост почти за полвека.

В воскресенье Китай возобновил выдачу паспортов и виз для жителей материковой части страны и обычных (туристических) виз и вида на жительство для иностранцев.

В то же время, отмечает Reuters, правительства некоторых стран обеспокоены всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае после отмены жестких антиковидных правил и вводят ограничения для путешественников из этой страны.

Напомним, власти Китая отвергли неоднократные предложения США поделиться вакцинами против COVID-19, несмотря на вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.