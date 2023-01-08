Заместители спикера Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступают за поставку Украине танков Leopard.

Об этом пишет DW.

После анонсированного Берлином поставки Киеву боевых машин пехоты Marder многие немецкие политики призвали также предоставить Украине танки Leopard.

— Останавливаться на достигнутом по БМП Marder было бы неправильно. Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это касается и танков Leopard, — заявила заместитель председателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт, представляющая фракцию «Зеленых».

Другой вицеголова Бундестага, заместитель председателя Свободной демократической партии Вольфганг Кубики также сказал, что «было бы разумно поставить не только Marder, но и танки Leopard». По его словам, важно поддерживать обороноспособность Украины.

В то же время Кубики отметил, что каждый последующий шаг по оказанию помощи Киеву должен быть четко согласован с партнерами по НАТО, и в этом вопросе Германия не должна действовать сама.

Ранее сообщалось, что Финляндия передаст Украине боевые танки Leopard 2, если Европа станет первой это делать.