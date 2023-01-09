Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 9 января, созывает заседание Совета национальной безопасности. С министрами польский лидер планирует обсудить политику партнеров по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бюро нацбезопасности Польши Яцека Сивера.

Сегодня днем президент Анджей Дуда пригласил премьер-министра и министров на встречу в Бюро национальной безопасности. Президент захочет обсудить текущую ситуацию безопасности и политику союзников, связанную с войной в Украине», — отметил он.

Напомним, замминистра культуры и национального наследия Ярослав Селлин заявил, что Польша должна заменить Россию в группе двадцати наиболее промышленно развитых стран мира.