Финляндия готовится заключить соглашение о безопасности с США. Документ позволит расширить сотрудничество стран в области обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пока соглашение находится на начальной стадии, поэтому документ вряд ли будет принят весной.

В конце сентября прошлого года Министерство иностранных дел Финляндии объявило, что начинает переговоры с США по оборонному сотрудничеству (DCA). По данным министерства, документ создаст условия для более тесного сотрудничества, если этого потребует ситуация с безопасностью. Планируется, что переговоры продлятся до двух лет.

Стоит отметить, что США подписали DCA и схожие по статусу соглашения с 7 членами ЕС и НАТО, а также еще с 6 странами альянса, не являющимися членами ЕС, в том числе Норвегией.

В июне та же Норвегия завершила работу над дополнительным соглашением, позволяющим применять больше американской силы на ее территории.

Вероятно, соглашение Финляндии и США будет касаться статуса американских войск, действующих на финской территории, а также налогообложения, таможенных пошлин и признания квалификаций.

Напомним, Финляндия после вступления в НАТО не намерена размещать у себя ядерное вооружение.