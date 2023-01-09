Новый порядок взятия на военный учет не предполагает, что повестки будут поступать через «Дію».
Об этом The Village заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.
— Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через «Дію». В нашем плане работы пока нет таких задач, – объяснил он.
Согласно постановлению Кабмина, у «Дії» должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока не рассказывают.
— Еще много моментов следует доработать вместе с Министерством обороны Украины. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в «Дії». Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений, – отмечают в Минцифре.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников не видит на сегодняшний день необходимости в массовой мобилизации. При этом он добавил, что ситуация на фронте может измениться в любой момент.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Новый порядок взятия на военный учет не предполагает, что повестки будут поступать через «Дію».
Об этом The Village заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.
— Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через «Дію». В нашем плане работы пока нет таких задач, – объяснил он.
Согласно постановлению Кабмина, у «Дії» должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока не рассказывают.
— Еще много моментов следует доработать вместе с Министерством обороны Украины. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в «Дії». Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений, – отмечают в Минцифре.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников не видит на сегодняшний день необходимости в массовой мобилизации. При этом он добавил, что ситуация на фронте может измениться в любой момент.