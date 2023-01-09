Новый порядок взятия на военный учет не предполагает, что повестки будут поступать через «Дію».

Об этом The Village заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

— Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через «Дію». В нашем плане работы пока нет таких задач, – объяснил он.

Согласно постановлению Кабмина, у «Дії» должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока не рассказывают.

— Еще много моментов следует доработать вместе с Министерством обороны Украины. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в «Дії». Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений, – отмечают в Минцифре.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников не видит на сегодняшний день необходимости в массовой мобилизации. При этом он добавил, что ситуация на фронте может измениться в любой момент.