Швеция намерена передать Украине самоходные 155-миллиметровые артиллерийские установки Archer.

Об этом сообщает Oruzjeonline.

Как отметил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, Стокгольм уже некоторое время рассматривает этот вопрос.

Военные аналитики предполагают, что Украина получит 12 единиц шведской артиллерийской системы Archer. Такую же цифру обнародовало Министерство обороны Швеции в октябре 2022 года.

После получения оружия украинские защитники должны пройти обучение.

Отмечается, что гаубицы Archer существенно повысят боевой потенциал и боеспособность ВСУ.

Дальность стрельбы артиллерийской системы составляет 30-40 километров. Если Archer стреляет снарядами экскалибура, то самоходная гаубица достигнет 50 км.

Ранее сообщалось, что Финляндия передаст Украине боевые танки Leopard2, если Европа начнет первой это делать.