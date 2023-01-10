Компания L3Harris Technologies получила от Пентагона контракт на поставку 14 ракетных систем VAMPIRE для Украины, которые помогут ВСУ распознавать и уничтожать дроны противника.

Как сообщается на сайте компании L3Harris Technologies, сумма контракта составляет 40 миллионов долларов. Контракт рассчитан на 2023 год.

— Портативный комплект VAMPIRE позволит сухопутным войскам Украины сбивать беспилотников противника и защищаться от наземных угроз врага. Системы, заказанные Пентагоном, созданы для предоставления критически важных защитных средств, которые помогут Украине защититься от атак на гражданскую инфраструктуру, – говорится в релизе компании.

Напомним, президент США Джо Байден заявил в среду, что рассматривается возможность предоставления Украине боевых машин Bradley для помощи украинцам в борьбе с российским вторжением.