Эстония первой из европейских стран начала подготовку к конфискации арестованных российских активов. Правительство страны планирует в январе представить юридический план изъятия активов.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Михкеля Тамма, пишет Bloomberg.

Официальный Таллин планирует представить план до того, как Европейская комиссия примет общеблоковое решение о том, как распорядиться 300 миллиардами евро замороженных активов российского Центробанка, а также имуществом попавших под санкции россиян.

Страна заморозила российские активы почти на 20 миллионов евро. Правительство Эстонии выступает за передачу замороженных активов Украине.

Напомним, Венгрия заморозила российские активы на сумму почти 350 миллиардов форинтов, то есть 870 миллионов евро по состоянию на конец ноября.