Под председательством президента Украины Владимира Зеленского в понедельник состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили, в частности, ситуацию в Бахмуте, Соледаре, Кременной и Сватове.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

- Провел сегодня очередное заседание Ставки главнокомандующего. Главное внимание – ситуации на Донетчина и Луганщине, именно тех направлениях, которые сейчас самые горячие. Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово – общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва с Донбасс продолжается, – сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего украинского Донбасса.