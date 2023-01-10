Полномасштабное вторжение РФ может перейти в затяжную войну, но в настоящее время полностью на стороне Украины.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

– Говорят, что Путин живет с верой в то, что время на стороне России. Наш главный вклад в мир – продемонстрировать своими действиями, что время, напротив, на стороне Украины. Швеция и наши союзники должны продолжать оказывать широкую финансовую и военную поддержку Украине, продолжать усиливать давление на РФ, – заявил премьер Швеции.

По его словам, война в Украине ведется на двух фронтах – украинская оборонная война против российской агрессии и оккупации, а также российская война на истощение против воли Украины к самозащите и не в последнюю очередь против единства Запада.

— Все указывает на то, что мы должны быть готовы к затяжной войне. Стратегические цели России остаются неизменными, как очевидная борьба Украины за свою свободу. Однако именно на стороне Украины закон, – добавил Ульф Кристерссон.

Напомним, американские аналитики уверены, что российский президент Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине.