В Европейском союзе обещают ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку России в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время брифинга.
Она пообещала, что ЕС продолжит делать все возможное для поддержки Украины, в том числе давить санкциями на России и ее союзников.
По словам фон дер Ляйен, Брюссель расширит санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например, Беларусь или Иран.
- Мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины, - добавила она.
Напомним, Европейский Союз и НАТО подписали двустороннее право на партнерство, которое определит сотрудничество между двумя организациями на следующие годы.
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В Европейском союзе обещают ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку России в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время брифинга.
Она пообещала, что ЕС продолжит делать все возможное для поддержки Украины, в том числе давить санкциями на России и ее союзников.
По словам фон дер Ляйен, Брюссель расширит санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например, Беларусь или Иран.
- Мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины, - добавила она.
Напомним, Европейский Союз и НАТО подписали двустороннее право на партнерство, которое определит сотрудничество между двумя организациями на следующие годы.