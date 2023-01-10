В ближайшее время Канада объявит новый пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников.

— Сегодня у меня был очень продуктивный разговор с моей близкой подругой министершей национальной обороны Канады Анитой Ананд, — говорится в сообщении.

По словам Резникова, министр обсудили очень хорошие будущие новости от Канады, которые значительно усилят обороноспособность Украины. Министр отметил, что Канада в скором времени объявит о дополнительном пакете помощи Украине.

— С нетерпением ждем официального объявления. Спасибо Канаде за то, что остаетесь рядом с Украиной, - добавил Алексей Резников.

Напомним, что Министерство обороны США обнародовало подробный список вооружений и боеприпасов, которые будут выделены в рамках объявленного 6 января нового пакета оборонной помощи Украины на сумму свыше 3 миллиардов долларов.