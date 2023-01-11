Министр обороны Канады Анита Ананд во вторник объявила, что Оттава приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS в Соединенных Штатах и передаст на нужды Украины.

Как сообщает Европейская правда, об этом Ананд объявила по итогам телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

— Это первое бесплатное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украине. В условиях жестоких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет оградить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов, – подчеркнула глава канадского Минобороны.

Она добавила, что системы NASAMS обладают крайне высоким показателем эффективности, что сделает помощь Канады очень ценным вкладом в обороноспособность Украины.

– Оказывая всестороннюю военную помощь, Канада будет продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе против незаконного и неоправданного вторжения России, – отметила Ананд.

Украина получила первые две системы противовоздушной обороны NASAMS от Соединенных Штатов в начале ноября 2022 года. Всего США планируют передать восемь таких систем.