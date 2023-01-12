Россияне взыскали около 30 тысяч военных на Луганское направление.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация со ссылкой на заявление главы ОВА Сергея Гайдая.

— Относительно личного состава на нашем (Луганском – ред.) направлении – где-то 30 тысяч их там есть, – сказал Сергей Гайдай.

Он добавил, что россияне перебрасывают туда не только мобилизованных и зеков, а также оккупантов, подписавших контракт с ППК «Вагнер» достаточно давно.

Гайдай также сообщил, что военные захватили новый российский танк, из которого враг успел произвести только 49 выстрелов.