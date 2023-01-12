Мэр Киева и мэры Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта в Киеве, 11 января 2023 года, фото КГГА

Варшава планирует передать Киеву 60 вагонов для метрополитена, а Братислава – 25 городских автобусов.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация по результатам встречи в Киеве Виталия Кличко и мэров четырех европейских столиц – Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта.

Так, во время встречи мэры Киева и Варшавы Виталий Кличко и Рафал Тшасковский подписали письмо о намерениях по сотрудничеству между киевским и варшавским метрополитенами и передаче 60 вагонов метро.

Мэры четырех европейских столиц пообещали в дальнейшем помогать Киеву, в частности, передавать оборудование, чтобы пройти зиму. Также они заверили, что будут оказывать украинской столице гуманитарную помощь и помощь в будущем восстановлении и восстановлении города.

Встреча Кличко с европейскими коллегами проходила в рамках Пакта свободных городов - городского альянса, который в 2019 году начали мэры Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы. В сентябре 2022 к нему присоединился и Киев.

Города-члены этого пакта сотрудничают в защите демократии, борьбе с коррупцией и популизмом, защите прав и полномочий местного самоуправления и налаживании эффективного взаимодействия с национальными правительствами. Также они реализуют совместные инициативы и проекты, адаптированные к потребностям отдельных городов.