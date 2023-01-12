Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во временно оккупированном Крыму российские оккупанты объявили набор наемников в новосозданные частные военные компании «Щит» и «Русич».

Об этом сообщили в утренней сводке за 12 января.

По данным Генштаба, в новые ЧВК россияне приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры.

Потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что они якобы не будут привлекаться к боевым действиям на территории Украины.

Напомним, частная военная компания «Вагнера» начала вербовать в свои ряды узников из Чечни . Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.