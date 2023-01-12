Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во временно оккупированном Крыму российские оккупанты объявили набор наемников в новосозданные частные военные компании «Щит» и «Русич».
Об этом сообщили в утренней сводке за 12 января.
По данным Генштаба, в новые ЧВК россияне приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры.
Потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что они якобы не будут привлекаться к боевым действиям на территории Украины.
Напомним, частная военная компания «Вагнера» начала вербовать в свои ряды узников из Чечни . Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.
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Генеральный штаб ВСУ сообщил, что во временно оккупированном Крыму российские оккупанты объявили набор наемников в новосозданные частные военные компании «Щит» и «Русич».
Об этом сообщили в утренней сводке за 12 января.
По данным Генштаба, в новые ЧВК россияне приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры.
Потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что они якобы не будут привлекаться к боевым действиям на территории Украины.
Напомним, частная военная компания «Вагнера» начала вербовать в свои ряды узников из Чечни . Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.